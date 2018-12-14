Луковое горе. "Индекс оливье" взлетел из-за неожиданного ингредиента

Среди составляющих главного новогоднего салата сильнее всего подорожал не зелёный горошек или майонез, а именно лук, который многие даже не добавляют.

Росстат зафиксировал рост "индекса оливье" — набора продуктов для приготовления популярного праздничного салата, сообщает агентство "Москва". Так, в столичном регионе в 2018 году ингредиенты для новогоднего хита подорожали более чем на 4,6% по сравнению с прошлогодним показателем, а цена блюда для москвичей составит 412 рублей.

В ведомстве отмечают, что прирост стоимости набора продуктов для оливье в целом по России составил 5,18%. Средняя цена блюда, состоящего из маринованных огурчиков, отварного картофеля и моркови, зелёного горошка, яиц, вареной колбасы, репчатого лука и майонеза, в 2018 году составит 313 рублей (против прошлогодних 297 рублей).

Любопытно, что самым подорожавшим ингредиентом оказался репчатый лук. По сравнению с 2017 годом он прибавил в цене почти 17,5%.

А ранее стало известно, что россияне стали чаще отказываться от оливье в Новый год в пользу менее калорийных блюд. Так, многие гурманы стали делать выбор в пользу греческого салата или изобретать облегчённые вариации советской новогодней классики.

Кроме того, Росстат сравнил стоимость оливье в регионах России. Как уже сообщал Лайф, самый дешёвый салат можно приготовить в Белгородской области (239 рублей) и Мордовии (276 рублей), а дороже всего оливье обойдётся жителям Чукотки.