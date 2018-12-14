В Москве артисты проведут мастер-классы по созданию новогодних игрушек

Изготовленные подарки и открытки будут переданы подопечным благотворительных фондов.

Артисты Анастасия Колесник, Александра Ребёнок, Илья Роговин и Таисия Веденская примут участие в акции "Добрый Новый год" и на городских мастер-классах помогут жителям столицы создать игрушки и сувениры, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

— Посетить занятия можно во всех округах столицы до 23 декабря. Они пройдут в центре культуры и спорта "Ватутинки", центрах "Зеленоград", ЗИЛ, "Москвич", "Ивановский" и других. Горожан научат создавать и расписывать ёлочные игрушки, вышивать и делать сувениры из ткани и шерсти, мастерить эксклюзивные новогодние открытки. Участие бесплатное, необходимое оборудование и материалы предоставят, — уточняется в сообщении.

В культурном центре "Зеленоград" Роговин поможет создавать подарочные фоторамки из дерева, а Колесник в центре "Ватутинки" займётся с учениками созданием декоративной сладкой ёлки и сервировкой стола к празднику. Новогодние открытки можно будет делать в доме культуры "Стимул" с Веденской и в центре ЗИЛ с Ребенок.

Участница шоу "Голос" Катерина Чистова в центре "Авангард" научит создавать авторские украшения из подручных материалов. В доме культуры "Нагатино" ведущий Андрей Макеев проведёт мастер-класс по росписи русской новогодней игрушки в технике лаковой миниатюрной живописи.