Новая любовь? Шнуров подарил Бузовой шикарный букет роз

Читайте также

Новая любовь? Шнуров подарил Бузовой шикарный букет роз

656

Фото: © L!FE

Певица недавно прилетела в Санкт-Петербург, где в отеле ей передали роскошный подарок от музыканта.

Лидер группы "Ленинград" подарил певице Ольге Бузовой шикарный букет роз, о чём она сообщила в "Инстаграме".

Недавно певица прилетела в родной город Санкт-Петербург, где в отеле ей передали роскошный букет. Администраторы рассказали, что Шнуров лично принёс цветы и попросил передать их Бузовой.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/buzova86/" target="_blank">buzova86</a></p>

Певица была потрясена таким подарком и лично поблагодарила лидера "Ленинграда" в соцсети.

Ранее Лайф рассказывал о том, что Бузова предстала перед фанатами в новом образе с короной на голове.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×