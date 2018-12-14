Новая любовь? Шнуров подарил Бузовой шикарный букет роз

Певица недавно прилетела в Санкт-Петербург, где в отеле ей передали роскошный подарок от музыканта.

Лидер группы "Ленинград" подарил певице Ольге Бузовой шикарный букет роз, о чём она сообщила в "Инстаграме".

Недавно певица прилетела в родной город Санкт-Петербург, где в отеле ей передали роскошный букет. Администраторы рассказали, что Шнуров лично принёс цветы и попросил передать их Бузовой.

Певица была потрясена таким подарком и лично поблагодарила лидера "Ленинграда" в соцсети.

Ранее Лайф рассказывал о том, что Бузова предстала перед фанатами в новом образе с короной на голове.