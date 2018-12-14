Лавров объяснил, зачем Бутина пошла на сделку с американским следствием

Глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил, зачем россиянка Мария Бутина пошла на сделку со следствием в США. Министр уверен, что она сделала это, чтобы получить возможность скорее освободиться из американской тюрьмы и вернуться на родину.

— Насколько я понимаю, весь смысл этой сделки с правосудием — такая практика характерна прежде всего для США — заключался в том, чтобы выторговать возможность как можно поскорее освободиться и вернуться на родину, — отмечает глава МИД РФ.

Он также не исключает, что Бутиной в Штатах создали все условия, чтобы "сломать" её волю и заставить её признаться в том, чего она не совершала. Лавров добавил, что Москва будет делать всё, чтобы россиянка поскорее вернулась на родину.

Как уже сообщал Лайф, накануне Мария Бутина признала своё участие в сговоре, целью которого было нарушение закона США об иноагентах.