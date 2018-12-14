"Главное — жив". Попавший в ДТП гитарист Зинчук рассказал об аварии

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"Главное — жив". Попавший в ДТП гитарист Зинчук рассказал об аварии

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Известный гитарист Виктор Зинчук, который был госпитализирован после ДТП в Пушкинском районе Подмосковья, опубликовал в "Инстаграме" видео, на котором рассказал о произошедшем.

— Вот так выглядит человек после аварии. Спасибо больнице города Пушкино. Ну, ушибы разные, сотрясение мозга. Буду приходить в форму. Ближайшие концерты придётся перенести. Главное — жив, — отметил артист.

Он также попросил своих поклонников ездить аккуратнее, потому что погодные условия сейчас неблагоприятны.

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