"Главное — жив". Попавший в ДТП гитарист Зинчук рассказал об аварии

Известный гитарист Виктор Зинчук, который был госпитализирован после ДТП в Пушкинском районе Подмосковья, опубликовал в "Инстаграме" видео, на котором рассказал о произошедшем.

— Вот так выглядит человек после аварии. Спасибо больнице города Пушкино. Ну, ушибы разные, сотрясение мозга. Буду приходить в форму. Ближайшие концерты придётся перенести. Главное — жив, — отметил артист.

Он также попросил своих поклонников ездить аккуратнее, потому что погодные условия сейчас неблагоприятны.