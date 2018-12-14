Кремль готов опубликовать стенограмму закрытой части заседания СПЧ

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в этом нет "никакой секретности".

В Кремле выразили готовность опубликовать стенограмму закрытой части встречи президента России Владимира Путина с новым составом Совета по правам человека, которая состоялась на текущей неделе. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он пояснил, что это произойдёт в случае, если к этой теме возникнет общественный интерес.

— Мы с удовольствием это сделаем, здесь нет никакой проблемы, никакой секретности, — заверил представитель Кремля. — Если это действительно представляет интерес, то мы подготовим расшифровку и опубликуем её.

Напомним, что Путин встречался с правозащитниками в Кремле во вторник, 11 декабря. Во время беседы обсуждался достаточно широкий круг тем, в частности, резонансный закон о митингах, судьба осуждённого за терроризм украинца Олега Сенцова, а также же дело о "Новом величии".