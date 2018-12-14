Песков: Заявление Болтона не может нарушить следствие по делу украинских моряков

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что судьбу украинских моряков решит следствие, а "если до этого дойдёт, — решение суда".

Заявление помощника американского лидера Джона Болтона о невозможности встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не может стать основанием для нарушения судебного разбирательства и следствия по делу украинских моряков. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков согласился с мнением, что украинские катера и их команда неравнозначны по значимости вопроса о переговорах глав двух государства по важнейшим проблемам в мире.

Между тем представитель Кремля выразил надежду, что к такому выводу придут и США.

По словам пресс-секретаря президента, судьбу украинских моряков решит следствие, а "если до этого дойдёт, — решение суда".

Ранее Болтон заявил, что при нынешних обстоятельствах личная встреча президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа невозможна, "пока корабли и экипажи не освобождены".