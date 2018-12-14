Всего лишь агрегатор. В "Яндексе" разъяснили ситуацию с "умершим" Порошенко

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Всего лишь агрегатор. В "Яндексе" разъяснили ситуацию с "умершим" Порошенко

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Петр Порошенко. Фото: © РИА "Новости"/Алексей Витвицкий

В поисковике отображался виджет "Википедии", согласно которому лидер Незалежной скончался ещё 11 декабря.

В российском поисковике "Яндекс" разъяснили ситуацию с датой "смерти" украинского лидера Петра Порошенко. В компании сообщили, что являются просто агрегатором и берут данные из открытых источников.

— Данные для карточки объектного ответа в поиске "Яндекс" берёт из открытых источников. И в данном случаем мы агрегатор внешней информации, — приводятся слова пресс-службы в телеграм-канале "Говорит Москва".

В "Википедии" "похоронили" украинского президента Петра Порошенко. Как указано в виджете в поисковике "Яндекс", лидер Незалежной "умер 11 декабря" в возрасте 53 лет.

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