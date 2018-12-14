"Просто позор!" В Нижнекамске раскритиковали подарки для детей-инвалидов

Горожане остались недовольны тем, что чиновники купили самые дешёвые продуктовые наборы для людей.

Жители Нижнекамска в соцсетях высмеяли подарки, которые раздал местный исполком во время Декады инвалидов. Жалобу опубликовали в паблике "Нижнекамск ВКонтакте".

— Сегодня принесли подарок с администрации ребёнку инвалиду! Просто позор!!!!!!!!!все самое дешевое и не качественное!!!!это они называют продуктовый набор!ребенок даже не стал есть ни чего...просто позор! (Орфография и пунктуация сохранены — Прим. ред.), — написал один из жителей в соцсети.

Пользователи соцсети отметили, что такие наборы раздавали как детям, так и взрослым.

Как отмечает издание Kazanfirst.ru, представительница администрации города Лариса Орлова рассказала, что приглашала детей-инвалидов в пиццерию. А тем, кто не смог прийти, она купила сладости на 139 рублей.