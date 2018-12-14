Песков прокомментировал слова Кадырова о финансировании Чечни

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Песков прокомментировал слова Кадырова о финансировании Чечни

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Вид на мечеть "Сердце Чечни" в Грозном. Фото: © РИА Новости/Саид Царнаев

По словам представителя Кремля, просьба увеличить вложение средств в тот или иной регион является нормальной.

Руководители регионов на встречах с президентом России регулярно поднимают вопрос финансирования проектов в своих субъектах, то же самое касается и Чечни. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее чеченский лидер Рамзан Кадыров заявил, что мог бы сделать больше на своём посту при большем финансировании региона.

— Главы регионов, конечно, особенно общаясь с главой государства, очень часто поднимают вопрос о необходимости увеличения финансирования тех или иных проектов на территории их субъектов, — сказал Песков, уточнив, что этот вопрос нужно адресовать правительству.

В Кремле также отметили, что подобные просьбы — это "нормальный вопрос развития", ведь регионам денег не хватает всегда.

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