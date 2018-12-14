Песков: Пока неизвестно, когда Путин встретится со всеми новыми главами регионов

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Песков: Пока неизвестно, когда Путин встретится со всеми новыми главами регионов

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Дмитрий Песков. Фото: ©РИА Новости/Илья Питалев

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков пока не может точно сказать, встретится ли российский лидер до конца 2018 года со всеми главами регионов, победившими на выборах.

— Пока график плавающий, много разных "якорных" мероприятий, и вокруг них пока график ещё формируется, поэтому я точно не могу ответить на ваш вопрос, — ответил Песков на вопрос о том, планирует ли глава государства до конца года встретиться с руководителями регионов, которые победили на выборах и с которыми он ещё не встречался.

Стоит отметить, что до сих пор не встретился с Путиным Валентин Коновалов, который официально вступил в должность главы Хакасии 15 ноября.

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