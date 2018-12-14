Песков прокомментировал заявление Леонтьева из "Роснефти" в адрес главы Хакасии

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Песков прокомментировал заявление Леонтьева из "Роснефти" в адрес главы Хакасии

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Коллаж © L!FE. Фото © РИА Новости/Александр Колбасов/Максим Блинов

В Кремле не намерены вмешиваться в эту ситуацию, однако у пресс-секретаря президента есть личное мнение на этот счёт.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает непозволительным высказывание вица-президента "Роснефти" Михаила Леонтьева в адрес вновь избранного губернатора Хакасии Валентина Коновалова. Напомним, что в эфире радио "Комсомольская правда" Леонтьев назвал его дебилом.

— Я не думаю, что это позволительное заявление в адрес главы региона. Есть, скажем так, определённые методы урегулирования споров, если появляются претензии, — рассудил Песков.

При этом он добавил, что вмешиваться в эту ситуацию Кремль не собирается.

Напомним, что в ноябре кандидат от КПРФ Валентин Коновалов победил во втором туре выборов главы Хакасии, на которых он был единственным кандидатом.

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