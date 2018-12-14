Песков заявил, что переговоры Путина и Трампа необходимы для обеих стран

Москва сохраняет готовность к переговорам президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он пояснил, что эта встреча нужна обеим странам.
— Мы по-прежнему убеждены, что эта встреча в равной степени необходима как для Москвы, так и для Вашингтона, — пояснил представитель Кремля.
По словам Пескова, эти переговоры нужны, чтобы обсудить вопросы стратегической безопасности всего мира.
Ранее Болтон заявил, что при нынешних обстоятельствах личная встреча президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа невозможна, "пока украинские корабли и экипажи не освобождены".
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