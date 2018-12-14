Белым медведям из "Роева ручья" нарядили ёлку из красной рыбы

В красноярском зоопарке к этим животным относятся как к членам семьи, поэтому праздники у них наступают раньше и длятся дольше.

Сотрудники красноярского зоопарка "Роев ручей" преподнесли предновогодний подарок белым медведям. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Для животных была установлена съедобная ель, состоящая из их любимых угощений. Главным украшением праздничного дерева стали 20 килограммов красной рыбы. Также на ёлочке есть яблоки, болгарский перец, свёкла, морковь, творог и скумбрия.

Как пояснил зоолог Алексей Модин, в "Роевом ручье" к медведям относятся как к членам семьи, поэтому праздники у них наступают раньше и длятся дольше.

— Чтобы дикие звери чувствовали себя хорошо и всегда были здоровы, важно не только составить правильный рацион, но и обогатить среду обитания — в обычный приём пищи внести элемент игры, заинтересовать их, — отметил он.

По словам сотрудников зоопарка, ёлка медведям понравилась.