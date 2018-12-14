Лукашенко посетовал, что Порошенко отверг его предложения по Донбассу

Президент Белоруссии указал, что прекратить эту войну в первую очередь нужно его украинскому коллеге.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался, что его предложения по контролю на российско-украинской границе и проведению выборов в Донбассе не нашли поддержки у Петра Порошенко. Об этом он рассказал в пятницу на пресс-конференции для российских журналистов.

Лукашенко поведал, что готов был выступить в качестве посредника в политических вопросах и даже сам "как пограничник стать на той границе", но что-то пошло не так.

— Что вы думаете? Те, кому надо прекратить эту войну, прежде всего Порошенко и украинцам, сами начали это отвергать. Мотивацию нашли: Лукашенко пророссийский, — возмутился белорусский лидер.

Впрочем, развивая тему, Лукашенко также задался вопросом, почему "россияне не идут на это".

Напомним, что в начале ноября президент Белоруссии предложил помощь Минска в обеспечении безопасности выборов в Донбассе, а также в контролировании границы Донбасса с Россией. В ответ на это пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что руководство республик должно само решать, как контролировать ситуацию.

Напомним, что ранее Лукашенко уже рассказывал о последствиях конфликта в Донбассе для его государства. Так, по его словам, с начала украинского кризиса в Белоруссию прибыло около 160 тысяч беженцев из Незалежной, но, несмотря на это, власти постарались обеспечить людей всем необходимым.