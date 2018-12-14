В Приморье исполнят новогоднюю мечту 100 воспитанников детдомов

Благотворительная организация собрала письма детей во время праздничного мероприятия и теперь раздаст подарки всем написавшим.

Во Владивостоке участники общественного проекта "Команда Приморья" провели утренник для 100 воспитанников детских домов и взялись исполнить их желания на Новый год. Об этом сообщает ТАСС.

Участники организации устроили праздничное мероприятие с участием артистов театра, на котором раздавали сладкие подарки и устраивали конкурсы. Сюрпризом утренника стала ёлка, на которой висели открытки всех ребят. Каждому гостю из организации предстояло выбрать себе подопечного, чтобы позже сделать подарок на Новый год.

На празднике присутствовал врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, который первый вытянул открытку с именем девочки Даши.

— Девочку я спросил, что бы ты хотела на Новый год? А она сначала даже растерялась, а потом говорит — конфет. Я говорю, может ещё что-то? Говорит — портфель, — сказал Кожемяко.

Председатель Федерации водно-моторного спорта Приморского края Юрий Рябко рассказал, что помимо индивидуального подарка детские дома получат абонемент на летние морские прогулки на катере, принадлежащем возглавляемой им организации.

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