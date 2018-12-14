Названа пятёрка вымирающих регионов России

Вице-премьер правительства Татьяна Голикова назвала российские регионы с самым высоким показателем смертности. В числе лидеров антирейтинга оказались Ивановская, Тульская, Новгородская, Тверская, Псковская области. В этих регионах показатели смертности по статистике существенно выше, чем в среднем по стране.
— Смертность стабилизировалась практически, но пока её темпы остаются достаточно высокими. В этой связи хочу обратить внимание, что потенциал снижения смертности на сегодняшний день в регионах по-прежнему сохраняется, — прокомментировала Голикова.
Вице-премьер напомнила, что онкологические заболевания — это одна из основных причин смертности населения в России. На втором месте — болезни системы кровообращения.
Кроме того, по её словам, по итогам девяти месяцев 2018 года отмечается и снижение рождаемости.
— Это связано с естественными демографическими процессами в России, — подчеркнула она.
А ранее Лайф со ссылкой на данные Минздрава составил онкологическую карту России. Где чаще всего болеют раком, узнайте по ссылке.
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