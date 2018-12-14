Теперь 7,75%. ЦБ снова повысил ключевую ставку

Уже второй раз за год регулятор повышает процент ключевой ставки. В Банке России поясняют, что на этот раз повышение носит упреждающий характер.

Центральный банк РФ повысил ключевую ставку до 7,75%. Это решение было принято на заседании совета директоров, сообщается на сайте регулятора.

— Принял решение повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 7,75% годовых, — говорится в сообщении ЦБ.

Поясняется, что решение регулятора носит "упреждающий характер", которое направлено на ограничение инфляционных рисков. Те пока остаются на повышенном уровне.

— Повышение ключевой ставки позволит предотвратить устойчивое закрепление инфляции на уровне, существенно превышающем цель Банка России, — отмечают в Центробанке.

ЦБ сделал прогноз и по годовой инфляции. Ожидается, что она составит 5,0–5,5% по итогам 2019 года с возвращением к 4% в 2020 году.

Добавим, что регулятор повышает ставку второй раз за год. 14 сентября её процент увеличили впервые с 2014 года. Отмечалось, что это было связано с усилением проинфляционных рисков.