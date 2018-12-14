Дай оленя погонять. В красноярском зоопарке сдают животных в аренду на Новый год

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Дай оленя погонять. В красноярском зоопарке сдают животных в аренду на Новый год

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Фото: © Pixabay

Для фотосессии или детского праздника в любую точку города могут привести оленей, лис и хаски.

Представители зоопарка "Роев ручей" в Красноярске предложили брать обитателей учреждения напрокат на новогодние праздники. Об этом сообщает местный телеканал "7".

По данным канала, для фотосессии или детского праздника в любую точку города могут привести оленей, лис, хаски. Как отметила представитель зоопарка Екатерина Михайлова, спрос на услугу "животное на дом" есть.

— Оленей заказывают в дополнение к Деду Морозу, в основном для детей. На дом выезжают только северные олени — они домашние и хорошо контактируют с людьми, — говорится в сообщении.

Перед выездом все животные проходят подготовку, чтобы не травмировать человека. Животных всегда сопровождает опытный зоолог, который умеет правильно их контролировать.

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