Лукашенко о ситуации на Украине: Лучше НАТО, чем отмороженные нацмены с ружьём

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Лукашенко о ситуации на Украине: Лучше НАТО, чем отмороженные нацмены с ружьём

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Александр Лукашенко. Фото: ©РИА Новости/Александр Щербак

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал к практическим шагам по решению конфликта в Донбассе. Он считает, что необходимо восстанавливать нормальные отношения, пока это возможно.

— Но чем дальше — тем хуже. Я вам скажу свою позицию: все боятся, что там будет НАТО. Я недавно Владимиру Владимировичу сказал: "Слушай, мы с тобой скоро Господа будем просить, чтобы там было НАТО, а не отмороженные нацмены с ружьем", — приводит слова Лукашенко агентство "Белта".

Более того, белорусский лидер не исключает, что вскоре у "нацменов" появится и ракетное оружие. Ранее он также жаловался, что его предложения по контролю на российско-украинской границе и проведению выборов в Донбассе не нашли поддержки у Петра Порошенко.

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