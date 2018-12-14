В Киеве проходит митинг против "объединительного собора"

Кроме того, митингующие сторонники УПЦ призывают прекратить притеснения священнослужителей.

Несколько десятков сторонников канонической Украинской православной церкви устроили митинг у здания Верховной рады в Киеве против ожидаемого "объединительного собора". Об этом сообщает корреспондент "Громадське".

— Нам навязывают другую церковь. Нам их не надо, у нас есть своя церковь. Мы также вышли потому, что боимся, что у нас отберут наши церкви, — приводит телеканал слова участницы акции.

Сейчас у Верховной рады дежурят полицейские.

Как уже сообщал Лайф, президент Украины Пётр Порошенко заявил, что объединительный собор состоится 15 декабря. На нём будет обсуждаться вопрос о создании в Незалежной автокефальной, то есть независимой от РПЦ, церкви. Каноническая УПЦ заявила, что принимать участие в этом собрании не будет.