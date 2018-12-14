Какой такой Дэвид? Fox News перепутал имя Трампа

Читайте также

Какой такой Дэвид? Fox News перепутал имя Трампа

787
На ошибку в подписи к фотографии лидера США в прямом эфире обратила внимание ведущая.

Телеканал Fox News во время сюжета о людях года по версии журнала Time назвал президента США Дональда Трампа Дэвидом в подписи к фотографии.

На экран вывели портрет президента с подписью "Дэвид Трамп", когда ведущая перечисляла персон, попавших в список. Она тут же обратила внимание на ошибку, но не придала этому большого значения.

Тем не менее отрывок из эфира был опубликован в "Твиттере" пользователем Dusty, ролик стал вирусным, и саму ситуацию высмеяли пользователи соцсети.

Как ранее писал Лайф, Трамп ошибся в названии города Парадайз, пострадавшего при лесных пожарах, назвав его словом pleasure.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×