Какой такой Дэвид? Fox News перепутал имя Трампа

На ошибку в подписи к фотографии лидера США в прямом эфире обратила внимание ведущая.

Телеканал Fox News во время сюжета о людях года по версии журнала Time назвал президента США Дональда Трампа Дэвидом в подписи к фотографии.

На экран вывели портрет президента с подписью "Дэвид Трамп", когда ведущая перечисляла персон, попавших в список. Она тут же обратила внимание на ошибку, но не придала этому большого значения.

Тем не менее отрывок из эфира был опубликован в "Твиттере" пользователем Dusty, ролик стал вирусным, и саму ситуацию высмеяли пользователи соцсети.

Как ранее писал Лайф, Трамп ошибся в названии города Парадайз, пострадавшего при лесных пожарах, назвав его словом pleasure.