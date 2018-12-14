Какой такой Дэвид? Fox News перепутал имя Трампа

Телеканал Fox News во время сюжета о людях года по версии журнала Time назвал президента США Дональда Трампа Дэвидом в подписи к фотографии.
Yes, it is real pic.twitter.com/6KVTxuxmQw— Dusty (@DustinGiebel) 12 декабря 2018 г.
На экран вывели портрет президента с подписью "Дэвид Трамп", когда ведущая перечисляла персон, попавших в список. Она тут же обратила внимание на ошибку, но не придала этому большого значения.
Тем не менее отрывок из эфира был опубликован в "Твиттере" пользователем Dusty, ролик стал вирусным, и саму ситуацию высмеяли пользователи соцсети.
Как ранее писал Лайф, Трамп ошибся в названии города Парадайз, пострадавшего при лесных пожарах, назвав его словом pleasure.
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