В России могут ввести ответственность за некачественное лечение

Предполагается, что переход на новые рекомендации полностью будет осуществлён до конца 2021 года.

Вице-премьер Правительства России Татьяна Голикова на семинаре для руководителей законодательных органов власти субъектов РФ заявила, что за нарушение стандартов и качества оказания медпомощи в стране планируется установить административную ответственность.

— Чтобы инфраструктура, которую планируется модернизировать, работала, сейчас в Госдуме 17 и 19 декабря планируются поправки в закон "Об охране здоровья граждан", предполагающие внедрение клинических рекомендаций, разрабатываемых профессиональными сообществами, содержащих современные методы лечения, — сказала Голикова.

По словам вице-премьера, предполагается, что переход на новые рекомендации полностью будет осуществлён до конца 2021 года.

— Это означает, что будут объединены критерии качества оказания медпомощи, клинические рекомендации и стандарты лечения. Так как там есть критерии качества, для соблюдения всех составляющих будет установлена административная ответственность, — резюмировала Голикова.

Ранее в Минздраве разработали памятку с разъяснениями прав россиян на бесплатную медпомощь доступным для понимания языком.