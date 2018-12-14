Глава Росрыболовства доложил Путину о снижении цен на красную икру

В общей сложности в этом году удалось выловить около пяти миллионов тонн рыбы. Настолько большой показатель последний раз был зафиксирован лишь в 1992 году.

Большой улов горбуши и другой рыбы привёл к снижению цен на красную икру. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

По словам Шестакова, в этом году рост объёма вылова составил 6 процентов, рыбаки рассчитывают преодолеть планку в 5 миллионов тонн. Благодаря такому показателю удалось снизить оптовые цены на красную икру.

— Оптовая цена (снизилась) в два раза, в магазинах — поменьше. Действительно, такой рекордный урожай позволил это сделать, — уточнил глава Росрыболовства.

Шестаков также пригласил Путина на церемонию спуска на воду рыболовецкого судна, которая состоится в следующем году в Санкт-Петербурге. Длина нового корабля — 85 метров.