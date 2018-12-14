"Случайно взяла краску мужа". В Сети высмеяли новую причёску Меланьи Трамп

Пользователи Интернета активно обсуждают причёску супруги Дональда Трампа Меланьи, появившейся в программе Fox News с новым цветом волос. В социальных сетях её образ был воспринят неоднозначно.
Michelle Obama's book: Becoming— Randi Mayem Singer (@rmayemsinger) 13 декабря 2018 г.
Melania Trump's book: Becoming Unrecognizable pic.twitter.com/fEMzH049mR
Многие юзеры стали искать возможную причину окрашивания.
Пытается выглядеть как Иванка? (Дочь президентской четы. — Прим. ред.)
Другие выразили мнение, что жена президента США вдохновилась образом порноактрисы Сторми Дэниелс, которая подала в суд на Трампа.
Также комментаторы начали подшучивать над новой причёской Меланьи. Одни написали, что первая леди США надела парик, а другие заявили, что она случайно использовала средство своего супруга для окрашивания волос.
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