"Случайно взяла краску мужа". В Сети высмеяли новую причёску Меланьи Трамп

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"Случайно взяла краску мужа". В Сети высмеяли новую причёску Меланьи Трамп

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Некоторые выразили мнение, что жена президента США вдохновилась образом порноактрисы Сторми Дэниелс, которая подала в суд на Трампа.

Пользователи Интернета активно обсуждают причёску супруги Дональда Трампа Меланьи, появившейся в программе Fox News с новым цветом волос. В социальных сетях её образ был воспринят неоднозначно.

Многие юзеры стали искать возможную причину окрашивания.

Пытается выглядеть как Иванка? (Дочь президентской четы. — Прим. ред.)

Другие выразили мнение, что жена президента США вдохновилась образом порноактрисы Сторми Дэниелс, которая подала в суд на Трампа.

Также комментаторы начали подшучивать над новой причёской Меланьи. Одни написали, что первая леди США надела парик, а другие заявили, что она случайно использовала средство своего супруга для окрашивания волос.

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