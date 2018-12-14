В МО РФ назвали дилетантом посла США за сравнение Ту-160 с музейными экспонатами

Два стратегических ракетоносца и самолёт Ан-124 "Руслан" уже готовятся к возвращению из Венесуэлы на аэродромы базирования в России.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков назвал дилетантскими заявления посла США в Колумбии, который сравнил российские Ту-160 с "музейными экспонатами".

— Не удивлены дилетантским заявлениям представителей Госдепартамента США о ракетоносцах Ту-160 на фоне молчания профессиональных экспертов из Пентагона, — сказал генерал-майор.

Он напомнил, что у США и других стран Североатлантического альянса нет даже аналогов российских ракетоносцев, а после модернизации самолётов их преимущества и вовсе увеличились.

Посол США в Колумбии Кевин Уитакер сравнил прибывшие в Венесуэлу российские военные самолёты с "музейными экспонатами".

Как уже сообщал Лайф, два стратегических ракетоносца Ту-160 и самолёт Ан-124 "Руслан" ВКС России прибыли в Венесуэлу в понедельник, 10 декабря. На торжественной церемонии в аэропорту Майкетии их встретил министр обороны Венесуэлы.