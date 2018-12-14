Хотел показать звёзды. Подросток случайно выстрелил подруге в лицо из ракетницы

В Выборгском районе Санкт-Петербурга школьник выстрелил в глаз восьмикласснице, сообщает издание "Невские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как отмечается, ученик 7-го класса случайно выстрелил из аэрозольного пистолета "Пионер". Пострадавшую госпитализировали с касательным огнестрельным ранением лица и термическим ожогом левого глаза третьей степени.
Сообщается, что в полиции в настоящее время решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее Лайф рассказывал о 16-летнем школьнике, которого убило током, после того как он надел наушники во время зарядки телефона.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени