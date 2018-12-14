Хотел показать звёзды. Подросток случайно выстрелил подруге в лицо из ракетницы

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Хотел показать звёзды. Подросток случайно выстрелил подруге в лицо из ракетницы

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Фото: © YouTube/Оружейник

Пострадавшую госпитализировали с термическим ожогом левого глаза третьей степени.

В Выборгском районе Санкт-Петербурга школьник выстрелил в глаз восьмикласснице, сообщает издание "Невские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как отмечается, ученик 7-го класса случайно выстрелил из аэрозольного пистолета "Пионер". Пострадавшую госпитализировали с касательным огнестрельным ранением лица и термическим ожогом левого глаза третьей степени.

Сообщается, что в полиции в настоящее время решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Лайф рассказывал о 16-летнем школьнике, которого убило током, после того как он надел наушники во время зарядки телефона.

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