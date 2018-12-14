Лукашенко: В Белоруссии никогда не будет так, как на Украине

Политик исключил разрыв отношений Москвы и Минска, считая, что "только идиот" может на это пойти.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что его страна никогда не повторит украинский сценарий развития событий. Об этом он рассказал в пятницу на пресс-конференции для российских журналистов. Политик констатировал, что на сегодняшний день модно сравнивать положение дел в Минске и Киеве, однако Лукашенко усматривает очень важное различие.

— [В Белоруссии] никогда не будет так, как на Украине. Только идиот в Белоруссии после меня может на это пойти, — резюмировал он.

Говоря о российско-белорусских отношениях, Лукашенко отмечает, что между народами двух государств есть духовная связь, которую "никто не разорвёт".

— Это величайшее достояние — союз Белоруссии и России, эти отношения никакие нефтяные проблемы не разорвут, — заверил белорусский лидер.

Ранее стало известно, что Путин до конца этого года проведёт встречу с Лукашенко. Они встречались 6 декабря, где поспорили из-за цен на российских газ. Как сегодня анонсировал Дмитрий Песков, встреча должна состояться 25 декабря.