Лукашенко заявил, что в СМИ неверно поняли его слова об извинениях перед Путиным

По словам белорусского лидера, на том заседании все извинялись друг перед другом, так как не сдержали эмоций в диалоге.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня во время встречи с представителями российских медиа в Минске заявил, что СМИ неправильно трактовали его слова об извинениях на саммите в Петербурге перед главой РФ Владимиром Путиным.

На заседании Высшего Евразийского совета Лукашенко заявил, что недоволен высокой стоимостью транспортировки газа в страну из РФ. Путин предложил продолжить дискуссию об этом позже — без СМИ.

— В Питере закончилось совещание... Отвечаю им (СМИ) на вопрос, говорю, что там накал был ... пришлось друг перед другом извиняться. Что они делают: они дают перепалку с Путиным (о цене на российский газ для Белоруссии) в открытом эфире, а дальше — Лукашенко пришлось извиняться перед Путиным за то, что он с ним вступил в разговор. Да господь с вами! — возмутился президент Белоруссии.

По словам Лукашенко, в ходе дискуссий на том заседании все участники были вынуждены извиниться друг перед другом.

Я перед Николом (Пашиняном, премьером Армении) извинялся, что на него нападал по разным причинам. Там же такая каша была... Назарбаев стал извиняться. И это действительно было — мы извинялись друг перед другом там Александр Лукашенко

По мнению белорусского лидера, СМИ специально так преподнесли его слова. Лукашенко сказал, что такой подход прессы его "бесит", призвал журналистов общаться честно и передавать верный контекст ситуации.