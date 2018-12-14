Вместе со всей страной. Новогоднюю речь Путина услышат пассажиры метро и МЦК

В ночь с 31 декабря на 1 января столичная подземка и поезда Центрального кольца будут работать круглосуточно, а в Рождественскую ночь — до 2 часов.

Прямая трансляция поздравления президента России Владимира Путина прозвучит в новогоднюю ночь для пассажиров столичной подземки и Московского центрального кольца. Об этом журналистов проинформировала замначальника метро по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

— В новогодние праздники мы планируем транслировать поздравления на эскалаторах, также традиционно в полночь будет звучать поздравление президента с Новым годом, — рассказала она.

Отметим, что столичный метрополитен транслировал поздравление президента для пассажиров, которые встретили праздник в дороге, и в прошлом году. Наступление 2018 года в поездах подземки встретили 35 тысяч человек.

Как будет в этот раз, узнаем совсем скоро. Учитывая, что поезда Московского метрополитена и МЦК, как уже сообщал Лайф, будут работать всю ночь с 31 декабря на 1 января.