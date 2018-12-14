Вместе со всей страной. Новогоднюю речь Путина услышат пассажиры метро и МЦК

Прямая трансляция поздравления президента России Владимира Путина прозвучит в новогоднюю ночь для пассажиров столичной подземки и Московского центрального кольца. Об этом журналистов проинформировала замначальника метро по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.
— В новогодние праздники мы планируем транслировать поздравления на эскалаторах, также традиционно в полночь будет звучать поздравление президента с Новым годом, — рассказала она.
Отметим, что столичный метрополитен транслировал поздравление президента для пассажиров, которые встретили праздник в дороге, и в прошлом году. Наступление 2018 года в поездах подземки встретили 35 тысяч человек.
Как будет в этот раз, узнаем совсем скоро. Учитывая, что поезда Московского метрополитена и МЦК, как уже сообщал Лайф, будут работать всю ночь с 31 декабря на 1 января.
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