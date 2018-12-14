"Быстрее, чем кулак". Украинский националист пригрозил Усику "пулей из АК"

Дмитрий Корчинский также уверен, что если боксёр нарвётся на радикалов, то "может не успеть увернуться от брошенного в голову огнетушителя".

Украинский националист Дмитрий Корчинский пригрозил боксёру Александру Усику "пулей из автомата Калашникова" за его планы защищать Киево-Печёрскую лавру от радикалов. Об этом он написал на своей странице в "Фейсбуке".

Корчинский заявил, что националисты чаще ходят на стрельбище, нежели в боксёрские спортзалы.

— Могу вам сказать по собственному опыту: пуля, выпущенная из автомата Калашникова, летит быстрее, чем кулак любого боксёра, — сказал он.

В своей публикации Дмитрий Корчинский также пригрозил, что если Усик "нарвётся на националистов, то может не успеть увернуться от брошенного в голову огнетушителя", и обвинил спортсмена в неадекватности.

Ранее в эфире телеканала "112 Украина" журналисты спросили у боксёра, что он будет делать, если радикалы "пойдут захватывать лавру и проявлять насилие к монахам". Спортсмен, в свою очередь, заявил о готовности встать на сторону монахов. Такие заявления спортсмена вызвали гнев у многих украинцев. В частности, в адрес чемпиона посыпались оскорбления и угрозы "пустить на шаурму". Позднее готовность Усика защищать Лавру оценил депутат Госдумы Николай Валуев. В беседе с Лайфом парламентарий назвал его настоящим спортсменом.