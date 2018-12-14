Россияне выбрали людей года среди деятелей науки, искусства и культуры

Список, основанный на результатах опроса, возглавил народный артист РСФСР режиссёр Никита Михалков.

Граждане России выбрали людей года из деятелей науки, культуры и искусства, свидетельствуют данные исследования фонда "Общественное мнение".

Согласно опросу, человеком года россияне назвали Никиту Михалкова, умершего в августе народного артиста СССР Иосифа Кобзона, знаменитого актёра Константина Хабенского, главу "Мосфильма" Карена Шахназарова, президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, художественного руководителя театра Олега Табакова Владимира Машкова, худрука Мариинки Валерия Гергиева и умершего в 2017 году оперного певца Дмитрия Хворостовского.

Не смогли назвать человека года в этой категории 70% опрошенных, ещё 12% заявили, что "таких нет".

Опрос был проведён 8–9 декабря в 104 населённых пунктах Российской Федерации среди полутора тысяч респондентов.