Ради лайков. Якутский блогер угнал автобус и попал в аварию — видео

Житель Якутска угнал автобус, чтобы рассказать об этом своим подписчикам, но попал в аварию. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД России.
По данным ведомства, угонщиком оказался 19-летний сын одного из сотрудников автопарка. Молодой блогер признался, что хотел снять видео о том, как управлять автобусом, и разместить его в социальных сетях. Но исполнить задуманное у парня не получилось: он перепутал педали газа и тормоза и врезался в припаркованные неподалёку автобусы.
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".
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