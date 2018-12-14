Ради лайков. Якутский блогер угнал автобус и попал в аварию — видео

Молодой человек хотел снять свои действия на камеру, потом разместить ролик в блоге, тем самым раскрутив его.

Житель Якутска угнал автобус, чтобы рассказать об этом своим подписчикам, но попал в аварию. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД России.

По данным ведомства, угонщиком оказался 19-летний сын одного из сотрудников автопарка. Молодой блогер признался, что хотел снять видео о том, как управлять автобусом, и разместить его в социальных сетях. Но исполнить задуманное у парня не получилось: он перепутал педали газа и тормоза и врезался в припаркованные неподалёку автобусы.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".