Лукашенко признался, что он "тот ещё матерщинник"

Белорусский лидер считает, что матерные слова не должны звучать со сцены, но и запрещать концерты рэперов из-за этого тоже нельзя.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что любит крепкие выражения, однако не допускает, чтобы мат звучал на публике. Таким образом политик прокомментировал информацию о запрете выступления рэпера в Минске. Лукашенко признался, что узнал об этом из российской прессы, и добавил, что в текстах у исполнителя, о котором идёт речь, был "сплошной мат".

— Я сам ещё тот матерщинник, — признался Лукашенко, после чего оговорился, что мат не должен звучать со сцены.

И тем не менее, по словам белорусского лидера, заперты — это не метод. Он напомнил о временах Советского Союза, когда всё "запрещенное" творчество продолжало существовать в подпольных театрах.

— Запретный плод сладок, — добавил Лукашенко.

В последние недели в регионах РФ был отменён ряд концертов исполнителей, в частности рэперов Хаски и Элджея, групп IC3PEAK и "Френдзона". Рэперы Баста, Oxxxymiron и Noize MC дали концерт "Я буду петь свою музыку" в поддержку Хаски.