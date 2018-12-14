Осталось 106 дней. Украинцы поставили Порошенко на счётчик

Неизвестные запустили сайт, отсчитывающий время до конца президентства лидера Незалежной.

На Украине создали сайт со счётчиком, показывающим, сколько времени осталось до конца срока правления администрации Петра Порошенко. Страница находится по адресу poroshenkoff.com.

Судя по изображению на сайте, создатели прочат Порошенко тюремный срок после окончания президентского.

Очередные выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года. Согласно одному из последних опросов, у Порошенко самый низкий рейтинг среди кандидатов.