Могут убить. Mazda отозвала в РФ более 2,8 тыс. машин из-за подушек безопасности

Поломка может привести к попаданию осколков металла в пассажиров или водителя и к их тяжёлому травмированию или гибели.

Mazda заявила об отзыве 2,81 тысячи автомобилей в России из-за возможных проблем с подушками безопасности, говорится на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат машины марки Mazda RX8, CX-9, которые были реализованы c февраля 2006 года по сентябрь 2012 года.

— Причина отзыва заключается в том, что длительное влияние высокой абсолютной влажности может вести к нарушению целостности / растрескиванию корпусов газогенераторов фронтальных подушек безопасности пассажира и срабатыванию их ненадлежащим образом при столкновении... Нарушение целостности / растрескивание корпуса может привести к попаданию осколков металла в пассажиров или водителя и, как следствие, к их тяжёлому травмированию или гибели, — отмечается в сообщении.

На автомобилях будет выполнена замена старого газогенератора модифицированным. Все работы будут осуществляться бесплатно для автовладельцев.

Владельцы этих транспортных средств будут проинформированы официальным представителем производителя в РФ.

Ранее компания уже отзывала более 62 тысяч других моделей из-за аналогичной проблемы.