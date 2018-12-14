"Аэрофлот" добавил в своё мобильное приложение доступ к новым услугам

Например, можно заказать дополнительные блюда из платного меню на рейсах, где оно доступно.

Российская авиакомпания "Аэрофлот" интегрировала в своё мобильное приложение несколько новых функций, призванных помочь пассажиру при подготовке к путешествию и во время перелёта. Об этом Лайфу рассказали в пресс-службе перевозчика.

— Теперь в нём можно приобрести такие услуги, как медстраховка, билет на "Аэроэкспресс" или аренда автомобиля. Ранее в приложение уже была внедрена возможность приобретения полётной страховки. Также можно заказать дополнительные блюда из платного меню на рейсах, где оно доступно, — говорится в сообщении.

Услуга медстрахования для пассажиров предоставляется страховой компанией "Альфастрахование". Страховку можно купить при бронировании билета или добавить в уже существующее бронирование. Полис подходит для получения визы. По данным пресс-службы, по нему покупатель получает услуги по оплате медрасходов (в том числе в случае экстренной стоматологической помощи), транспортных расходов на медперевозку в стране пребывания, расходов на отправку сообщений и эвакуацию в государство постоянного проживания.

Билет на "Аэроэкспресс" можно приобрести в приложении при бронировании авиабилета или добавить к бронированию. Воспользовавшемуся этой услугой пассажиру не нужно будет стоять в очереди за билетом на вокзале.

Аренда автомобиля оформляется более чем в 130 странах при покупке авиабилета в эту страну или добавляется в существующее бронирование.

Меню на заказ — дополнительная услуга, которая доступна для пассажиров класса "Эконом" на рейсах длительностью свыше семи часов, вылетающих из аэропорта Шереметьево.