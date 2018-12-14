Из подземки в Великий Устюг. Москвичи смогут написать Деду Морозу прямо в метро

Послания можно будет отправлять до 28 декабря. Услуга работает ежедневно с 08:00 до 19:00.

В московском метро на стойках "Живое общение" заработал бесплатный сервис по отправке новогодних открыток и писем Деду Морозу. Об этом рассказала заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова в беседе с РИА "Новости".

— Можно поздравить родных и близких с наступающим новым годом, отправив открытку до 28 декабря, а также отправить письмо Деду Морозу, — сказала Темникова.

Она уточнила, что послания можно отправлять с 08:00 до 19:00. Заранее открытку покупать не нужно, так как метрополитен уже подготовил открытки со специальным праздничным дизайном. На посланиях необходимо указать адрес и индекс получателя и положить открытку в специальный почтовый ящик возле стойки. Услуга организована совместно с "Почтой России".

Напомним, в ночь с 31 декабря на 1 января столичная подземка и поезда Центрального кольца будут работать круглосуточно, а в Рождественскую ночь — до 2 часов.