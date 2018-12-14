Начальник Свердловской железной дороги арестован на два месяца

Начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова арестовали на два месяца. Это решение вынес Ленинский районный суд Екатеринбурга.

— Избрать меру пресечения в отношении Алексея Миронова сроком на два месяца! — огласил решение судья.

Сегодня стало известно о задержании Миронова. Его обвиняют в получении взятки. Сумма не называется. Только говорится, что размер — крупный. Сам начальник Свердловской железной дороги не согласен с обвинением и называет его провокацией.

В ОАО "РЖД" заявили, что внимательно следят за ситуацией вокруг Миронова.