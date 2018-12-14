Погналась за мышью. В Москве спасатели вытащили таксу, застрявшую между плитами

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Погналась за мышью. В Москве спасатели вытащили таксу, застрявшую между плитами

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Собака по кличке Нора была обнаружена сотрудниками поисково-спасательной станции на водных объектах "Терлецкая".

Московские спасатели вытащили таксу Нору, которая застряла между плитами у набережной на востоке столицы. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

<p>Фото: © Агентство &#34;Москва&#34;</p>

— На поисково-спасательной станции на водных объектах "Терлецкая" спасателями сегодня утром была спасена собака — такса Нора, — говорится в сообщении.

По данным департамента, собака побежала за полевой мышью и застряла между плитами.

<p>Фото: © Агентство &#34;Москва&#34;</p>

Самостоятельно она выбраться не смогла.

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