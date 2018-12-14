"Это подлость". Эксперты выступили против штрафов за превышение на 10–20 км/ч

Ранее стало известно, что МВД и Минтранс России должны разработать предложения по возвращению наказания за небольшое превышение скоростного режима. Лайф узнал, как автоэксперты относятся к такой инициативе.

Вернув штрафы за незначительное превышение скорости, из россиян попытаются сделать нарушителей, а следовательно, собрать с них побольше денег. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал координатор "Синих ведёрок" Пётр Шкуматов.

— Это подлость, потому что все дорожные знаки в России давно уже адаптированы к системе +20 км/ч. И там, где можно ехать, допустим, 60 км/ч, многие организаторы дорожного движения ставят 40 км/ч. На текущий момент получается, что из водителей сделают нарушителей для того, чтобы просто собирать деньги с камер фото- и видеофиксации, вот и всё, — заявил Шкуматов.

В свою очередь, адвокат и автоэксперт Александр Карабанов считает, что предлагаемое изменение ПДД благоприятно скажется лишь на населённых пунктах с оживлёнными автомагистралями.

— Это хорошо будет только для оживлённых населённых пунктов, где мы сейчас проносимся со скоростью 80 км/ч. Да, это опасно для таких пешеходных переходов небольших городков, — сказал Карабанов, отметив, что за пределами городов и посёлков введение штрафов лишь замедлит движение.

В качестве обратного примера специалист привёл дорогу на Санкт-Петербург, вдоль которой также расположено множество населённых пунктов. По его словам, эта трасса — именно тот случай, когда ограничивать скорость до 60 км/ч нет смысла.

— Все ездили с превышением в 20 км/ч — это было удобно, например, на МКАД и по городским магистралям. Да и когда мы едем в тот же самый Петербург — масса населённых пунктов, где никого нет и, соответственно, ехать там 50–60 км/ч — крайне неудобно. Это всё превратится просто в дополнительное собирание дани, я так считаю, — заключил Карабанов.

Ранее газета "Коммерсант", ссылаясь на тексты поручений Правительства России, сообщила, что МВД и Минтрансу поручено разработать предложения по возвращению наказания за превышение скоростного режима на 10–20 км/ч. Это, по данным издания, может обернуться 50 миллионами дополнительных штрафов ежегодно только в Москве.