СБУ принудительно увезла епископа УПЦ МП для "беседы с президентом"

Служба безопасности Украины в Винницкой области принудительно доставила епископа канонической Украинской православной церкви митрополита Могилев-Подольского и Шаргородского Агапита в Киев якобы для беседы с президентом Украины. Об этом рассказал председатель юридического отдела УПЦ МП протоиерей Александр Бахов в "Фейсбуке".

— Помните, я говорил, что епископов УПЦ будут на собор с "охраной" доставлять? Так вот, сегодня митрополита Могилев-Подольского и Шаргородского Агапита в принудительном порядке СБУ Винницкой области доставляет в Киев. Официальная версия — на разговор с президентом, — отметил он.

Ранее глава информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент сказал, что, так как архиереи УПЦ приняли решение о непризнании "объединительного" собора, участие кого-то из них в нём будет говорить об оказанном на них давлении.

На 15 декабря в Киеве назначено проведение т.н. объединительного собора по созданию новой автокефальной церкви, отделённой от Московского патриархата. На соборе должны избрать предстоятеля новой "церкви", которому позже вручат томос об автокефалии.

Согласно замыслу организаторов, в соборе должны были участвовать представители Константинопольского патриархата, УПЦ МП и раскольнических УПЦ КП и УАПЦ. Но в канонической УПЦ назвали мероприятие незаконным и отказались от участия в нём, отправив полсотни приглашений обратно.