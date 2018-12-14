Пытались лечить дома. В Харькове от гриппа умерла 9-летняя девочка

По данным судебно-медицинской экспертизы, у девочки был выявлен штамм гриппа А (Н3N2).

Девятилетняя девочка умерла от гриппа в Харькове. Как заявил на брифинге заместитель председателя облгосадминистрации Михаил Черняк, родители пытались лечить её дома самостоятельно.

По его словам, погибшая заболела 27–28 ноября. 1 декабря её состояние ухудшилось и на дом была вызвана бригада скорой помощи, которая, как утверждает Черняк, доехала до места за 10 минут, и девочка была госпитализирована.

— Она была уже, к сожалению, в состоянии клинической смерти, поэтому все реанимационные мероприятия, которые были сделаны, не помогли. В 13:50 была констатирована биологическая смерть, — сказал он.

Судмедэкспертиза выявила у девочки штамм гриппа А (Н3N2). По приказу Минздрава биологический материал будет исследоваться в центре гриппа в украинской столице.