Лукашенко оценил возможность отмены смертной казни в Белоруссии

Во время недавних опросов в стране большинство граждан проголосовали за сохранение данной меры наказания.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал отмену смертной казни и подчеркнул, что на данный момент никаких изменений в этом направлении не планируется. Об этом он заявил во время встречи с представителями российских СМИ.

— Удивить вас сейчас, отменить смертную казнь я не могу, — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер напомнил, что недавно в стране прошёл референдум, во время которого большинство поддержали сохранение данной меры наказания.

По словам Лукашенко, на Западе соглашаются с тем, что белорусы пока не готовы к такому шагу, вместе с тем идут разговоры о том, что "это не вопрос для народа".

— А я считаю, что для народа, — подчеркнул Лукашенко.

Как ранее писал Лайф, Лукашенко попросил журналистов помочь восстановить мир между славянами.