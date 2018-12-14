В Пскове экс-пристав с сообщниками украли 2,5 млн рублей у инвалидов

Банда похитила 1,6 миллиона со счёта пожилого мужчины и ещё 950 тысяч со счёта сироты.

В Пскове задержана банда, которая похищала деньги у сирот и инвалидов. В преступной группе были два молодых человека и 36-летняя бывшая сотрудница Федеральной службы судебных приставов. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

По данным следствия, экс-пристав разработала схему по краже денег со счетов сирот и инвалидов, состоявшую в переводе денег со счетов жертв на счета подельников при помощи поддельных исполнительных листов. Так банда украла 1,6 миллиона со счёта пожилого инвалида и ещё 950 тысяч со счёта сироты-инвалида.

По фактам преступлений было возбуждено уголовное дело. Двоих членов банды задержали, один объявлен в розыск. Сейчас следователи с сотрудниками ФСБ и МВД РФ выявляют дополнительные эпизоды мошенничества.