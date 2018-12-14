"Безжизненный и болезненный". Стилист раскритиковала новый образ Меланьи Трамп

По мнению специалиста, тёмный оттенок с мягким переходом в светлый смотрелся благородно и подходил к глубоким карим глазам и золотистой коже первой леди США.

Жена президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа Меланья недавно показалась на публике с новым цветом волос, вызвав бурю эмоций в соцсетях. Лайф пообщался со стилистом Линой Дембиковой и выяснил, что не так с причёской супруги американского лидера.

— Однозначно, эксперимент Меланьи с цветом волос нельзя назвать удачным. Тёмный оттенок с мягким переходом в светлый смотрелся очень благородно и идеально подходил к её глубоким карим глазам и золотистой коже. Такой кипельный блонд без цветовых переходов и бликов делает цвет кожи болезненным и безжизненным, — заявила Дембикова Лайфу.

Эксперт выразила надежду, что это лишь "временный пиар-ход" и вскоре первая леди США вернётся к своему прежнему оттенку.