В квартире профессора московского медуниверситета нашли арсенал оружия

Часть из изъятого пригодна для стрельбы, сам мужчина под подпиской о невыезде, и ему грозит до четырёх лет колонии.

Правоохранители задержали профессора Первого Московского государственного медицинского университета им. Сеченова. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник.

По данным издания, в квартире преподавателя изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы. В частности, снайперскую винтовку Драгунова, винтовку Mauser 98k, автомат АК-74, пистолет Макарова, охотничье ружьё "Бекас", самозарядный карабин Симонова, гладкоствольное ружьё "Браунинг", охотничий карабин КО 91/30 и травматический револьвер системы "Наган".

Часть из перечисленного, как сообщается, пригодна для стрельбы. По разным данным, заведено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов".

Мужчина находится под подпиской о невыезде, ему грозит до четырёх лет колонии.