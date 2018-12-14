Российские школьники будут сдавать ЕГЭ по новым правилам

Изменения коснулись Единого государственного экзамена по математике, а также иностранному языку.

Министерство просвещения России и Рособрнадзор утвердили новый порядок сдачи Единого государственного экзамена с 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, изменения коснулись ЕГЭ по математике. Теперь выпускники российских школ смогут выбрать один из уровней экзамена — базовый или профильный.

— Вместе с тем в порядке предусмотрено, что в случае получения неудовлетворительного результата на ЕГЭ по математике можно изменить выбранный ранее уровень ЕГЭ для повторной сдачи экзамена в резервные сроки, — говорится в сообщении ведомства.

Утверждено, что выпускники прошлых лет не смогут сдать базовый уровень ЕГЭ по математике. Помимо этого, при сдаче экзамена по иностранному языку можно будет выбрать не только английский, немецкий, французский и испанский языки, но и китайский.

Изменения коснулись и основного государственного экзамена для учеников девятых классов. С 2019 года учащимся нужно будет в обязательном порядке проходить итоговое собеседование, которое состоит из четырёх заданий: чтение текста вслух, пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание на одну из выбранных тем, диалог с экзаменатором.

На подготовку будет дано около минуты, а само собеседование занимает 15 минут.