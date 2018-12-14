Президент клуба ММА Eagles арестован по делу о покушении на убийство

Согласно материалам дела, глава организации в компании семерых бойцов в июне 2017 года напал на самбиста Курмагомедова.

В Москве суд заключил под стражу на два месяца президента Eagles MMA Team Дениса Клопнева по делу о покушении на убийство самбиста Шамиля Курмагомедова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в суде.

— Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Клопневу меры пресечения в виде содержания под стражей, — рассказал источник.

Согласно материалам суда, Клопнев и ещё семеро бойцов из клуба Eagles напали на Курмагомедова в июне 2017 года. По данным следствия, они хотели убить его, но прохожие помешали им.

Сегодня суд также рассматривает ходатайства следствия о заочном заключении соучастников нападения.