В Роскомнадзоре прокомментировали законопроект о защите Рунета от внешних угроз

По словам замглавы ведомства, в документе освещены вопросы, которые обсуждаются на разном уровне ещё с 2014 года.

Заместитель руководителя Роскомнадзора Александр Панков прокомментировал Лайфу внесённый сегодня в Госдуму законопроект об обеспечении автономной работы российского сегмента Интернета в случае отключения от глобальной сети.

— Мы, как вы знаете, права законодательной инициативы лишены, то есть не мы вносили законопроект, не мы готовили. Но, насколько мы успели посмотреть, строго говоря, в нём освещены вопросы, которые обсуждаются на разном уровне, и на площадке Госдумы, и президент говорил о проведении неких мероприятий в данном направлении ещё начиная с 2014 года. То есть законопроект ложится в логику этих обсуждений, — сказал Лайфу Панков.

При этом он не стал давать никаких оценок по срокам исполнения инициативы.

— В законопроекте довольно большое количество подзаконных актов, и хотелось бы как-то проанализировать более подробно ситуацию. У нас времени на его рассмотрение столько же, сколько у вас, — рассмеялся замглавы ведомства, добавив, что юристы Роскомнадзора в данный момент уже занимаются анализом законопроекта.

Напомним, ранее стало известно, что в Госдуму РФ внесли законопроект об обеспечении автономной работы Рунета в случае отключения от глобальной сети.